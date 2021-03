Cristina Fogazzi aka Estetista Cinica diventa Barbie

(Di giovedì 4 marzo 2021) Barbie s’immerge nella bellezza tout court. Come nel suo stile, camaleontica e trasformista, lo fa alla grande, assumendo le sembianze di colei che in Italia ha contribuito a sovvertire le regole e aggiustare il tiro del come guardarsi allo specchio, trasmettendo il valore e l’importanza dell’apprezzarsi e prendersi cura di se stesse, senza avere la pretesa di seguire canoni di bellezza prestabiliti, arrivando a rivoluzionare così il rapporto fra le donne e la percezione del loro corpo. Cristina Fogazzi, l’Estetista Cinica più seguita del web e tra le imprenditrici digitali italiane più cliccate in assoluto è la prima Barbie Role Model italiana del 2021 e raccoglie l’eredità di Bebe Vio, Rosanna Marziale ed Elisa Toffoli, tutte grandi esempi di donne “barbiezzate” che hanno superato certi confini, andando oltre nei loro rispettivi settori. Barbie Role Model 2021 con le sembianze di Estetista Conica. Courtesy Press Office

