Cristiano Ronaldo geloso di Georgina mostra i muscoli (Di giovedì 4 marzo 2021) Georgina Rodriguez ha posato in bikini succinto con le sue curve perfette in bella vista sulla cover della rivista “SportWeek” che l’ha definita “La Marziana”, lui si è ingelosito e non ha voluto essere da meno. Cristiano Ronaldo posa con i muscoli ben lucidati e messi mostra sui social. Sogghigna all’obiettivo sapendo di aver regalato un siparietto piccante al suo pubblico e pare avvertire la sua compagna: “Chi la fa, l’aspetti”. Sono una coppia esplosiva e dai corpi tonici, sensuali e perfettamente curati. Se CR7 per esigenze di lavoro si allena di continuo e mantiene un fisico al top, la sua dolce metà non resta indietro e anche i suoi shooting da modella richiedono lavoro e costanza. Ronaldo si tiene in forma sul campo, Georgina fa ginnastica in casa seguita da ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 4 marzo 2021)Rodriguez ha posato in bikini succinto con le sue curve perfette in bella vista sulla cover della rivista “SportWeek” che l’ha definita “La Marziana”, lui si è ingelosito e non ha voluto essere da meno.posa con iben lucidati e messisui social. Sogghigna all’obiettivo sapendo di aver regalato un siparietto piccante al suo pubblico e pare avvertire la sua compagna: “Chi la fa, l’aspetti”. Sono una coppia esplosiva e dai corpi tonici, sensuali e perfettamente curati. Se CR7 per esigenze di lavoro si allena di continuo e mantiene un fisico al top, la sua dolce metà non resta indietro e anche i suoi shooting da modella richiedono lavoro e costanza.si tiene in forma sul campo,fa ginnastica in casa seguita da ...

OptaPaolo : 4+4+4 - Cristiano Ronaldo è il primo giocatore ad aver messo a segno almeno quattro gol con il piede destro (12), c… - OptaPaolo : 12 - Cristiano Ronaldo è diventato l’unico giocatore a segnare almeno 20 gol in ciascuna delle ultime stagioni nei… - tancredipalmeri : All-time rank most officials goals scored ever 1. Cristiano Ronaldo 768 2. Pelé 767 3. Messi 741 4. Romario 734 5.… - HatTrickDeCR7 : RT @AroundTurin: Cristiano Ronaldo since joining Juventus in 2018/19 ?? • Top scorer in ALL Competitions - 92 • Serie A top scorer - 72 • S… - SRKawalFan : RT @AroundTurin: Cristiano Ronaldo since joining Juventus in 2018/19 ?? • Top scorer in ALL Competitions - 92 • Serie A top scorer - 72 • S… -