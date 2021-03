Cristiano Malgioglio stronca l’esibizione di Bugo al Festival di Sanremo (Di venerdì 5 marzo 2021) Cristiano Malgioglio è autore di numerosi brani di enorme successo apprezzati dal pubblico e dalla critica: ha scritto, tra gli altri, per Mina, Patty Pravo, Raffaella Carrà, Orietta Berti ed Adriano Celentano. Voce autorevole nel panorama musicale italiano, Cristiano Malgioglio ha espresso il suo giudizio su una delle esibizioni andate in onda durante la terza serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover e ai duetti. Tra gli artisti in gara, Bugo, che ha deciso di farsi affiancare dai Pinguini Tattici Nucleari, ha portato sul palco dell’Ariston la canzone di Lucio Battisti Un’avventura, del 1969. Su Twitter, Malgioglio ha letteralmente stroncato la performance di Bugo: “Come rovinare un capolavoro ... Leggi su trendit (Di venerdì 5 marzo 2021)è autore di numerosi brani di enorme successo apprezzati dal pubblico e dalla critica: ha scritto, tra gli altri, per Mina, Patty Pravo, Raffaella Carrà, Orietta Berti ed Adriano Celentano. Voce autorevole nel panorama musicale italiano,ha espresso il suo giudizio su una delle esibizioni andate in onda durante la terza serata deldidedicata alle cover e ai duetti. Tra gli artisti in gara,, che ha deciso di farsi affiancare dai Pinguini Tattici Nucleari, ha portato sul palco dell’Ariston la canzone di Lucio Battisti Un’avventura, del 1969. Su Twitter,ha letteralmenteto la performance di: “Come rovinare un capolavoro ...

Riservaindie : Piccoli Cristiano Malgioglio crescono #Sanremo2021 - salvatrash1 : se cristiano malgioglio dice così tu muto e ti squalifichi #Sanremo2021 - nonlosoaiut : @monkeysssfigata no clare mi deludi era una cit di cristiano malgioglio - FredMosby_ : La giuria del pueblo formata soltanto da me, Alba e Cristiano Malgioglio che ci espriamo con un unico voto per canz… - zazoomblog : Cristiano Malgioglio agli esordi: ricordate com’era da giovane? Irriconoscibile - #Cristiano #Malgioglio #esordi: -