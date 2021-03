Cristiana Girelli | chi è la calciatrice della Nazionale ospite di Sanremo

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 4 marzo 2021) La giocatrice è in forza alla Juventus Women Il Festival di2021 è all’insegna dello sport: ieri sera, era sì assente Zlatan Ibrahimovic, ma sono comunque saliti sul palco due atleti. Prima Alex Schwazer con il suo racconto e poi. La, azzurracon cui ha da poco conquistato la qualificazione agli Europei del prossimo anno gioca attualmente alla Juventus Women. La presenza sul palco è nata da una richiesta, accolta benevolmente, da parte del C.TMilena Bertolini che aveva chiesto di dare spazio aalle sue azzurre. Detto fatto, il conduttore non se l’è fatto ripetere: peccato solo che le sia stato dato uno spazio in tarda serata quando molti probabilmente ...