Crisi Henkel, con la chiusura di Lomazzo a rischio anche il maxi magazzino di Lazzate (Di giovedì 4 marzo 2021) Non solo la chiusura confermata dello stabilimento Henkel di Lomazzo, ma anche l'ipotesi di un forte ridimensionamento del nuovissimo magazzino di Lazzate. Pessime notizie dalla riunione di questa mattina in Regione Lombardia con i responsabili della multinazionale tedesca dei detersivi, titolare di molti marchi noti. "Nessuna apertura da parte dei vertici Henkel, convocati da Regione

