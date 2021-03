Covid zone Italia | il Cts conferma | “Sistema funziona | anche il vaccino”

(Di giovedì 4 marzo 2021) C’è ladel Cts sulmento delledi colorazione in, per limitare il contagio da, e dell’efficacia del. Arrivano conferme sulmento delledi colorazione inper limitare il contagio, con le parole di Luca Richeldi del Cts. Infatti durante l’ultima intervista, proprio Richeldi hato che L'articolo proviene da Inews.it.

Regione Emilia Romagna

Un incremento costante dei contagi che supera il numero di ventimila pazienti. Il bollettino ... dopo aver dato ai governatori la possibilità di chiudere le scuole anche nellearancioni e ...Lo dice il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi , in un'intervista a La Stampa, spiegando la decisione di chiudere le scuole nelledove è più elevata l'incidenza dei contagi del- 19.Il Coronavirus dilaga in Piemonte e adesso il presidente Cirio valuta la chiusura parziale delle scuole insieme a nuove e mirate restrizioni. Il quadro epidemiologico preoccupa sempre di più la Region ...Il mondo della cultura conta i giorni che mancano al 27 marzo, giorno in cui nelle zone gialle potranno riaprire teatri e cinema. Questo è quanto ha previsto il Dpcm con le nuove misure per contenere ...