Covid, via libera alla valutazione del vaccino Sputnik: 50 milioni di dosi in arrivo (Di giovedì 4 marzo 2021) Coronavirus, via libera alla valutazione da parte dell'Ema del vaccino Sputnik. La Russia è pronta a dare all'Europa 50 milioni di dosi. Via libera alla valutazione del vaccino SputnikAncora ulteriori novità sui vaccini anti Covid. Nelle ultime ore è arrivato il nulla osta per l'avvio della valutazione del vaccino Sputnik da parte dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali. Stando a quanto riportato anche dal Sole 24 Ore, la fase di revisione avrà tempi brevi. Nel frattempo la Russia si dice già pronta a fornire all'Europa 50 milioni di dosi.

