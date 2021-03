Covid | Valle D' Aosta | un nuovo decesso e 11 nuovi contagi

(Di giovedì 4 marzo 2021) Torino, 4 mar. - (Adnkronos) - Une 11casi positivi al19 ind'. Lo rileva il quotidiano bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio epidemia i casi positivi al Coronavirus sono 8083, i casi positivi attuali 168, + 2 rispetto a ieri, di cui 13 ricoverati in ospedale, 2 in intensiva, e 153 in isolamento domiciliare. I pazienti guariti sono 7499, + 8 rispetto a ieri, i tamponi finora effettuati sono 78.745, + 375, di cui 3628 processati contesto antigienico rapido.

...si tratta dellaVigezzo per cui la stretta è cominciata sabato scorso e in uno dei 7 Comuni, Re, addirittura il 20 febbraio. Nella zona che fa capo a Domodossola l'incidenza di contagi da,...... Dello, 85; Gottolengo, 81; Provaglio d'Iseo, 82) e 6 donne (Brescia, 87 anni; Capriano del Colle, 84; Gussago, 71; Soiano, 94; Tremosine, 92; Villanuova, 88) oltre a un decesso registrato in...Il provvedimento, annunciato dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, a Verbania nell'ambito del tour per raccogliere le istanze in vista della programmazione dei fondi europei, fa parte d ...L'Ossola, da Mergozzo al confine con la Svizzera, passa in zona arancione rafforzato, quindi chiude anche le scuole elementari. Il provvedimento, annunciato dal presidente della Regione Piemonte Alber ...