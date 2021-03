Covid, vaccini: l’Ema ha iniziato le valutazioni di Sputnik (Di giovedì 4 marzo 2021) l’Ema (Agenzia europea per i medicinali) ha iniziato le valutazioni del vaccino russo Sputnik V. Il farmaco verrà testato per valutarne la conformità rispetto agli standard europei di sicurezza, efficacia e qualità. Sviluppato da Gamaleya, Centro nazionale russo per l’epidemiologia e la microbiologia, Sputnik V è costituito da due componenti e il vettore utilizzato per indurre la risposta immunitaria dell’organismo si basa su un adenovirus umano. Il vaccino viene somministrato due volte a distanza di 21 giorni. All’inizio di febbraio uno studio pubblicato dalla rivista Lancet ha confermato che l’efficacia dello Sputnik V è vicina al 92%. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 4 marzo 2021)(Agenzia europea per i medicinali) haledel vaccino russoV. Il farmaco verrà testato per valutarne la conformità rispetto agli standard europei di sicurezza, efficacia e qualità. Sviluppato da Gamaleya, Centro nazionale russo per l’epidemiologia e la microbiologia,V è costituito da due componenti e il vettore utilizzato per indurre la risposta immunitaria dell’organismo si basa su un adenovirus umano. Il vaccino viene somministrato due volte a distanza di 21 giorni. All’inizio di febbraio uno studio pubblicato dalla rivista Lancet ha confermato che l’efficacia delloV è vicina al 92%. L'articolo proviene da Italia Sera.

