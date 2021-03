Covid, Unità di crisi: in Campania inevitabile la zona rossa (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di crisi della Regione Campania ha deciso di impegnare “in un’azione straordinaria il Tigem e l’Asl Napoli1 per rendere quanto più puntuale e capillare l’individuazione delle varianti. E’ un lavoro indispensabile a fronte di una crescita del contagio che rende ormai inevitabile la “zona rossa” in Campania. Si è data inoltre “l’obiettivo di completare nel giro di una settimana la vaccinazione di tutto il personale scolastico”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’didella Regioneha deciso di impegnare “in un’azione straordinaria il Tigem e l’Asl Napoli1 per rendere quanto più puntuale e capillare l’individuazione delle varianti. E’ un lavoro indispensabile a fronte di una crescita del contagio che rende ormaila “” in. Si è data inoltre “l’obiettivo di completare nel giro di una settimana la vaccinazione di tutto il personale scolastico”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Unità Positivi quasi 23 mila in 24h e 232 ingressi in rianimazione Sono 2.475 i pazienti in terapia intensiva per il Covid - 19, in aumento di 64 unità nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 232. Nei reparti ...

Si dimette il segretario Pd Zingaretti: "si parla solo di poltrone e primarie" ... quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid , c'è il problema del lavoro, degli ... È il momento di parlare di temi e di futuro, e che la classe dirigente mostri unità e responsabilità. È ...

