Covid: una sola dose di vaccino a chi ha già contratto il virus (Di giovedì 4 marzo 2021) Il vaccino introduce le informazioni sul virus nel nostro sistema immunitario. È come dare una foto di qualcuno al buttafuori del club in modo che sappia chi non fare entrare. E funziona con un'efficacia sorprendentemente elevata. Tuttavia, se quella persona era già nel club e il buttafuori ha dovuto cacciarlo, non pensate non abbia senso mostrare di nuovo la sua foto? Gli scienziati hanno scoperto che una singola dose di vaccino a RNA di Pfizer/BioNTech poteva esser ancora utile per rafforzare la risposta immunitaria al Covid-19, anche se la persona aveva già contratto il virus in precedenza. È molto importante sottolineare che è necessaria una sola dose – in genere questi vaccini vengono somministrati in due.

