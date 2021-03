Covid, Speranza alle parti sociali: ok alle vaccinazioni nelle aziende | Breton: entro l'estate tutti gli europei vaccinati | Gimbe: casi a +... (Di giovedì 4 marzo 2021) L'agenzia europea del farmaco ha dato il via alla valutazione del vaccino russo Sputnik V contro il Covid analizzando la conformità del prodotto ai consueti standard Ue di efficacia, sicurezza e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 marzo 2021) L'agenzia europea del farmaco ha dato il via alla valutazione del vaccino russo Sputnik V contro ilanalizzando la conformità del prodotto ai consueti standard Ue di efficacia, sicurezza e ...

fattoquotidiano : DRAGHI SI NASCONDE / SPERANZA E GELMINI MANDATI AVANTI A SPIEGARE LE MISURE Decidono le Regioni se lasciare a casa… - Agenzia_Ansa : #MarioDraghi ha firmato il nuovo Dpcm anti-Covid. Sarà in vigore da sabato al 6 aprile, dopo Pasqua. La principale… - a_padellaro : IL METODO DEL PREMIER E IL MINISTRO SPERANZA “Speranza apprende dalle agenzie la decimazione dei suoi bracci operat… - Nik_Randazzo : RT @MediasetTgcom24: Covid, Speranza alle parti sociali: ok alle vaccinazioni nelle aziende #covid - stegian67 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Speranza alle parti sociali: ok alle vaccinazioni nelle aziende #covid -