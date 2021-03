**Covid: sindaco Varese, 'non si fa così, non si può dire alle 12 domani scuole chiuse'** (Di giovedì 4 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 4 marzo 2021) su Notizie.it.

TgLa7 : ??#Covid: sindaco di #Bologna #VittorioMerola: da giovedì zona rossa, chiusi nidi e le scuole d'infanzia, oltre alle… - IlContiAndrea : In un Paese normale il sindaco di #Milano dovrebbe chiedere scusa, ammettere l’errore di non aver pensato a un pres… - TgLa7 : Covid: sindaco Bologna, siamo a un passo dalla zona rossa. 'Ricoveri in aumento ma il peggio deve ancora venire' - R_I_S_P_E_T_T_O : @74Ferlini @ricpuglisi COMUNICATO DEL SINDACO - positanonews : #Attualità #Copertina #Covid Vaccini a Positano, il sindaco Guida: “Un momento emozionante” -