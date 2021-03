Covid, sì alle mascherine chirurgiche ai bimbi dai 12 mesi (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – “I bambini dai 12 mesi in su possono indossare senza controindicazioni la mascherina chirurgica, una misura di sicurezza che se portata da tutti farà sicuramente cadere l’indice di infettività”. A dirlo è Riccardo Lubrano, direttore del Dipartimento Materno-Infantile della Sapienza Università di Roma, Polo Pontino, che ha guidato uno studio scientifico pubblicato due giorni fa (2 marzo 2021) sulla rivista Jama Network, dal titolo ‘Assesment of respiratory function in infantsand young children wearing face masks during the Covid-19pandemic’. Leggi su dire (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – “I bambini dai 12 mesi in su possono indossare senza controindicazioni la mascherina chirurgica, una misura di sicurezza che se portata da tutti farà sicuramente cadere l’indice di infettività”. A dirlo è Riccardo Lubrano, direttore del Dipartimento Materno-Infantile della Sapienza Università di Roma, Polo Pontino, che ha guidato uno studio scientifico pubblicato due giorni fa (2 marzo 2021) sulla rivista Jama Network, dal titolo ‘Assesment of respiratory function in infantsand young children wearing face masks during the Covid-19pandemic’.

