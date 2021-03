Covid | sale il numero dei positivi nel casertano | sei decessi nelle ultime 24 ore

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua a salire velocemente ildelle persone contagiate dalnel: sono 4746 quelle attualmente positive, con un balzo di oltre duecento rispetto a ieri. Un aumento dovuto all’impennata giornaliera di nuovi, che si registra ormai da giorni:24 ore, certifica il report dell’Asl, i nuovi contagi hanno superato quota 300 (367), mentre i guariti sono didi gran lunga inferiore (157). Alto anche l’indice dità, pari al 14,8% (2482 i tamponi effettuati).rispetto a ieri il conto delle vittime: sono sei (ieri erano quattro), per un totale da inizio pandemia, ovvero dal marzo scorso, di 786 persone decedute causa Coronavirus. In aumento anche i ...

Affaritaliani : Dati veramente incredibili Di @pbecchi #covid #2marzo #lockdown #vaccini - TwittinLor : RT @CDonChisciotte: Covid, la letalità sale se crescono lockdown-vaccini. Dati choc. - - sportli26181512 : Coronavirus, il bollettino: aumento dei casi, la curva sale, 339 morti. Vaccino: somministrate 4,8 milioni di dosi:… - SanteramoLiveIt : Covid, in Puglia la curva sale: 1.438 nuovi positivi con 10mila test (e 32 decessi) - Jammasrl : #Bingo #Cronache #Politica #bingo #bufano Sarzana (SP), Bufano (Pd): “Covid, Toti equipara alunni scuola dell’obbli… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sale

Agenzia ANSA

...di persone risultate positive al- 19 (di cui 271 dopo test antigenico), pari al 12,0% dei 17.984 tamponi eseguiti, di cui 10.607 antigenici. Puglia, 32 vittime e 1.438 nuovi contagial ...Abruzzo, 552 casi e 27 morti Sono complessivamente 56031 i casi positivi al19 registrati in ... Il bilancio dei pazienti deceduti registra 27 nuovi casi ea 1758 (di età compresa tra 54 e 97 ...In Piemonte ci sono oggi 4 marzo 2.167 nuovi casi di coronavirus. E, secondo il bollettino quotidiano, si registrano anche altri 26 decessi. I contagi delle ultime 24 ore (di cui 271 individuati dopo ...Sono stati in tutto 560 i nuovi casi di covid in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore. I morti sono stati 14 e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a quota 4.201. Ieri i casi erano ...