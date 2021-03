Covid Russia, terzo vaccino pronto per sperimentazione (Di giovedì 4 marzo 2021) E’ pronto per avviare la sperimentazione clinica il terzo vaccino contro il Covid sviluppato in Russia, il Mir-19 messo a punto dall’Agenzia federale per la biologia. La prima fase dei trial clinici sarà condotta in parallelo alla seconda e alla terza, scrive l’agenzia Tass. Secondo quanto ha anticipato la direttrice dell’Agenzia federale per la biologia, Veronika Skvrotsova, l’immunità di questo nuovo vaccino durerà dai 13 ai 17 anni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 marzo 2021) E’per avviare laclinica ilcontro ilsviluppato in, il Mir-19 messo a punto dall’Agenzia federale per la biologia. La prima fase dei trial clinici sarà condotta in parallelo alla seconda e alla terza, scrive l’agenzia Tass. Secondo quanto ha anticipato la direttrice dell’Agenzia federale per la biologia, Veronika Skvrotsova, l’immunità di questo nuovodurerà dai 13 ai 17 anni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

VittorioSgarbi : Vaccino Sputnik: dalla Russia di Putin una lezione a tutta l’Europa e soprattutto ai suoi governanti. Diffidenza e… - repubblica : Genova, l'alpino di 103 anni si vaccina: 'Ho fatto la Russia, il Covid non mi spaventa': Lodovico Portesine è andat… - GiorgioAntonel1 : RT @Adnkronos: #Covid Russia, terzo vaccino pronto per sperimentazione - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid Russia, terzo vaccino pronto per sperimentazione - Sa_ga_ce : RT @Adnkronos: #Covid Russia, terzo vaccino pronto per sperimentazione -