Covid, rinvio delle elezioni amministrative: il voto tra settembre e ottobre (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato, a causa del coronavirus , il rinvio delle consultazioni elettorali che si sarebbero dovute tenere prima dell'estate 2021. Le elezioni si svolgeranno in una data ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato, a causa del coronavirus , ilconsultazioni elettorali che si sarebbero dovute tenere prima dell'estate 2021. Lesi svolgeranno in una data ...

