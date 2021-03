Covid: Regione Lombardia, per vaccino oltre 117mila prenotazioni personale scuola (Di giovedì 4 marzo 2021) Milano, 4 mar. (Adnkronos) - Sono oltre 117mila le prenotazioni del personale scolastico statale per accedere alla campagna vaccinale della Regione Lombardia. E' quanto risulta dal monitoraggio svolto da Aria Spa che gestisce la piattaforma regionale. Il dato è stato reso noto dall'assessore regionale all'Istruzione Fabrizio Sala. "Ottimo risultato", commenta Sala. La campagna vaccinale per il personale scolastico statale partirà lunedì 8 marzo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Milano, 4 mar. (Adnkronos) - Sonoledelscolastico statale per accedere alla campagna vaccinale della. E' quanto risulta dal monitoraggio svolto da Aria Spa che gestisce la piattaforma regionale. Il dato è stato reso noto dall'assessore regionale all'Istruzione Fabrizio Sala. "Ottimo risultato", commenta Sala. La campagna vaccinale per ilscolastico statale partirà lunedì 8 marzo.

