Covid, quali sono le regioni che rischiano di cambiare colore da lunedì 8 marzo (Di giovedì 4 marzo 2021) Dalla prossima settimana l'Italia potrebbe essere più rossa, con alcune regioni che potrebbero passare alla fascia con restrizioni maggiori. Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Campania sono tra quelle che destano maggiori preoccupazioni per il nuovo aumento dei contagi, soprattutto trainato dalla diffusione delle varianti

