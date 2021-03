Covid | Oldani ad Accordi&Disaccordi Nove | “Abbiamo perso la socialità all’esterno | ma abbiamo recuperato l’importanza della famiglia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) “Noi crediamo di averla socializzazione fuori perché nonfatto le cene con gli amici, ma si è rivalorizzata la parte sociale più importantecultura italiana che è la”. Così lo chef Davide, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su. “Questa pandemia, noi continuiamo a raccontarcela, nessuno l’aveva prevista né le compagnie di assicurazioni, né le banche, né la politica, nessuno. Per cui la cosa migliore da fare, non è continuare a rincorrere o criticare, è provare a guardarsi dentro, rispettare gli altri – ha spiegato il proprietario del ristorante stellato D’O – E’ il fattore umano che poi alla ...