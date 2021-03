Covid, medici ospedalieri: “Situazione in peggioramento, serve lockdown” (Di giovedì 4 marzo 2021) Covid, il sindacato dei medici ospedalieri lancia l’allarme: la Situazione è in netto peggioramento, serve un lockdown È nuovamente allarme Covid. Dopo che, solo poche settimane fa, quasi tutta Italia era passata in zona gialla con numeri in netto miglioramento, ora la Situazione è tornata ad aggravarsi. L’avvento delle varianti ha inevitabilmente contribuito ad un L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 4 marzo 2021), il sindacato deilancia l’allarme: laè in nettounÈ nuovamente allarme. Dopo che, solo poche settimane fa, quasi tutta Italia era passata in zona gialla con numeri in netto miglioramento, ora laè tornata ad aggravarsi. L’avvento delle varianti ha inevitabilmente contribuito ad un L'articolo proviene da Inews.it.

fanpage : Un'impresa incredibile questa di Cuba, un paese povero che da 61 anni vive sotto embargo economico e commerciale da… - RobertoBurioni : Fondamentali i vaccini e la prevenzione, ma non è tollerabile che molti medici curino i pazienti in maniera inappro… - msgelmini : “Non abbassiamo la guardia, uniti ce la faremo” dice Alessia Bonari, infermiera simbolo della lotta al covid, sul p… - acquja : RT @VenezianiMar: Nella medicina sta succedendo quel che accadde in magistratura: dietro il sacrificio di magistrati uccisi, prosperarono… - lelivrepenseur : RT @VenezianiMar: Nella medicina sta succedendo quel che accadde in magistratura: dietro il sacrificio di magistrati uccisi, prosperarono… -