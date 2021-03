Covid | matematico Cnr | “Più vaccinati al Nord | Sud fatica”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 marzo 2021) Italia a più velocità nelle vaccinazioni anti-. Ad aver completato l’immunizzazione, con la somministrazione di due dosi, sono stati, infatti, 3 italiani su 100 alcontro 2 su 100 al Centro Sud. Una differenza su cui può avere influito, in parte, anche la maggiore età media delle aree settentrionali, con la conseguente maggiore distribuzione di vaccini. Lo spiega Giovanni Sebastiani, ricercatore dell’Istituto per le applicazioni del calcolo ‘Mauro Picone’ del Cnr, che ha analizzato per l’Adnkronos Salute i dati della campagna vaccinale in atto. “Al 2 marzo – continua Sebastiani – erano circa un milione e mezzo le vaccinazioni completate (2 dosi) con una media nazionale di circa 2.5 persone immunizzate su 100. E di queste sono 600mila gli over 80. Come noto per l’immunità di gregge dobbiamo arrivare a 70 su 100 e, al momento, siamo molto ...