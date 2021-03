**Covid: Lupi, Lombardia non può decidere giovedì di chiudere scuole venerdì'** (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Non si decide il giovedì sera che il venerdì mattina si chiudono tutte le scuole, non è rispettoso dei cittadini, gli si complica solo la vita". Lo lamenta Maurizio Lupi, presidente di 'Noi con l'Italia' a proposito della decisione del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di inserirla in fascia arancione scuro. "In Lombardia, escludendo chi va all'asilo nido, frequentano la scuola -spiega l'esponente centrista- circa un milione e mezzo di bambini e ragazzi. Le loro famiglie hanno saputo oggi da un'ordinanza del presidente della Regione Lombardia che domani dovranno tenerli a casa e che, togliendo chi ha figli alle superiori, per un milione di questi dovrà restare a casa anche uno dei due genitori. Il presidente del Consiglio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Non si decide ilsera che ilmattina si chiudono tutte le, non è rispettoso dei cittadini, gli si complica solo la vita". Lo lamenta Maurizio, presidente di 'Noi con l'Italia' a proposito della decisione del presidente della Regione, Attilio Fontana, di inserirla in fascia arancione scuro. "In, escludendo chi va all'asilo nido, frequentano la scuola -spiega l'esponente centrista- circa un milione e mezzo di bambini e ragazzi. Le loro famiglie hanno saputo oggi da un'ordinanza del presidente della Regioneche domani dovranno tenerli a casa e che, togliendo chi ha figli alle superiori, per un milione di questi dovrà restare a casa anche uno dei due genitori. Il presidente del Consiglio ...

lupi_giorgio : RT @dottorg: 'Le #donne hanno perso il doppio dei posti di lavoro rispetto agli uomini. Le salvaguardie #COVID hanno tutelato principalment… - F_Lupi : RT @Enzo_Miccio: Vi sembrerà rubato al Mago Otelma ma io lo voglio.... lo metterei per una seratina al Plastic... anche il guanto anti covi… - comunefi : RT @StampToscana: Lupi di Toscana, il post-Covid è verde e social-housing - StampToscana : Lupi di Toscana, il post-Covid è verde e social-housing - PLP_studio : Firenze, ex caserma Lupi di Toscana: ecco come sarà il nuovo quartiere post Covid -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Lupi Ex caserma Lupi di Toscana: come sarà il nuovo quartiere post Covid di Firenze 055firenze Lupi sui Sibillini, grido di allarme degli allevatori: "Rispettiamo il lupo, ma non le istituzioni. Sono loro a fare più danni" (video) Tutto il territorio di quella zona compreso all’interno del Parco dei Monti Sibillini ne è interessato. Le continue segnalazioni di capi di bestiame di vario genere sbranati dai lupi e segnalati dai v ...

CIA BASILICATA: A FERRANDINA LUPI ASSALGONO GREGGI ANCHE DI GIORNO I lupi hanno assalito greggi di ovini in agro di Ferrandina. Almeno una dozzina di pecore di tre allevamenti vicini è stata azzannata. Gli allevatori hanno trovato brandelli di ovini disseminati per q ...

Tutto il territorio di quella zona compreso all’interno del Parco dei Monti Sibillini ne è interessato. Le continue segnalazioni di capi di bestiame di vario genere sbranati dai lupi e segnalati dai v ...I lupi hanno assalito greggi di ovini in agro di Ferrandina. Almeno una dozzina di pecore di tre allevamenti vicini è stata azzannata. Gli allevatori hanno trovato brandelli di ovini disseminati per q ...