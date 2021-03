Covid Lombardia | oggi 5 174 contagi | bollettino 4 marzo

Leggi su liberoquotidiano

(Adnkronos) - Sono 5.174 i nuovidi Coronavirus insecondo ildi, 4. Si registrano altri 59 morti nella regione, che dalla mezzanotte die fino al 14sarà in zona arancione rafforzata (come stabilito da un'ordinanza firmata dal presidente della regione Attilio Fontana). Nelle ultime 24 ore sono stati processati 53.563 tamponi, con un indice di positività al 9,6%. In aumento i pazienti in terapia intensiva, che sono 532 (+26 da ieri), così come i ricoverati in area non critica (4.735, +190). Sale a 28.577 il totale dei decessi indall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 2.057 guariti/dimessi. Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 1.200 (di cui 421 a Milano ...