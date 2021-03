Covid | Lombardia in zona arancione rafforzato | i punti dell' ordinanza 3

RegLombardia : #LNews, #COVID #Lombardia tutta in #arancione rafforzato da venerdì 5 a domenica 14 marzo visti andamento situazion… - SkyTG24 : Covid Lombardia, ipotesi zona rossa da lunedì 8 marzo - TgLa7 : #Covid: tutta Lombardia in arancione rafforzato da mezzanotte - Adnkronos : ?? I bollettini regionali aggiornati alle ultime 24 ore /LIVE - ninoBertolino : RT @tempoweb: Covid, adesso c'è lo spettro del lockdown totale #covid #lockdown #regioni #iltempoquotidiano -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

Le misure scatteranno allo scoccare della mezzanotte tra giovedì 4 e venerdì 5. Resteranno in vigore fino a domenica 14 marzo. Il presidente Attilio Fontana ha emanato un'ordinanza in dieci punti. 'L'......negli ospedali lombardi ci sono 4.545 ricoverati pere 532positivi ricoverati in terapia intensiva (+26 nella mattinata di oggi) . Ecco nel dettaglio che cosa cambia ine tutte ...Milano, 4 mar. (Adnkronos) - Ecco i punti salienti del dispositivo dell’ordinanza firmata dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e ...Milano, 4 mar. (askanews) - Tutta la Lombardia passa in "arancione rafforzato' a partire dalle ore 00 di venerdì 5 e fino a domenica 14 marzo. Da domani, dunque, chiudono tutte le scuole a eccezione d ...