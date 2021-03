Covid: Lombardia in arancione rafforzato fino a 14 marzo, asili nido aperti (Di giovedì 4 marzo 2021) Milano, 4 mar. (Adnkronos) – L’arancione rafforzato in Lombardia durerà dalla mezzanotte di oggi fino a domenica 14 marzo. Da domani, chiudono tutte le scuole a eccezione degli asili nido, secondo quanto prevede l’ordinanza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 marzo 2021) Milano, 4 mar. (Adnkronos) – L’indurerà dalla mezzanotte di oggia domenica 14. Da domani, chiudono tutte le scuole a eccezione degli, secondo quanto prevede l’ordinanza del presidente della Regione, Attilio Fontana. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

