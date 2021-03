Covid, Lombardia arancione scuro fino al 14 marzo: tutte le scuole chiuse con studenti in Dad (Di giovedì 4 marzo 2021) Tutta la Lombardia passerà in zona arancione rinforzato a partire dalla mezzanotte di oggi e quindi le scuole da domani resteranno chiuse, con tutti gli studenti in didattica a distanza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 marzo 2021) Tutta lapasserà in zonarinforzato a partire dalla mezzanotte di oggi e quindi leda domani resteranno, con tutti gliin didattica a distanza. L'articolo .

