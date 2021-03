Covid, l’Italia blocca l’export di una partita di vaccini AstraZeneca verso l’Australia (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – l’Italia è il primo Paese dell’Ue a rifiutare l’export di vaccini AstraZeneca. È quanto hanno riportato diverse testate citando fonti da Bruxelles. Le autorità italiane lo scorso venerdì hanno notificato alla Commissione europea la decisione di bloccare l’esportazione di 250mila dosi della casa farmaceutica in Australia. La competente autorità italiana, si spiega, ha ricevuto una richiesta di autorizzazione all’esportazione di vaccini anti Covid-19 da parte di AstraZeneca ai sensi del Regolamento di esecuzione Ue 2021/111 della Commissione, approvato lo scorso 30 gennaio, “che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione”. Secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) –è il primo Paese dell’Ue a rifiutaredi. È quanto hanno riportato diverse testate citando fonti da Bruxelles. Le autorità italiane lo scorso venerdì hanno notificato alla Commissione europea la decisione dire l’esportazione di 250mila dosi della casa farmaceutica in Australia. La competente autorità italiana, si spiega, ha ricevuto una richiesta di autorizzazione all’esportazione dianti-19 da parte diai sensi del Regolamento di esecuzione Ue 2021/111 della Commissione, approvato lo scorso 30 gennaio, “che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione”. Secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento, ...

