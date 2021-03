Covid, l'epidemia non si ferma: quattro Regioni rischiano la zona rossa - A fine mese attese 15,6 milioni di dosi (Di giovedì 4 marzo 2021) Con un boom dei contagi da coronavirus , quasi a quota tre milioni, l'Italia si scopre ogni giorno più assediata dall'epidemia. Sono quattro le Regioni che rischiano di finire in zona rossa : ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 marzo 2021) Con un boom dei contagi da coronavirus , quasi a quota tre, l'Italia si scopre ogni giorno più assediata dall'. Sonolechedi finire in: ...

MediasetTgcom24 : Covid, l'epidemia non si ferma: quattro Regioni rischiano la zona rossa | A fine mese attese 15,6 milioni di dosi… - Agenzia_Ansa : L'epidemia di Covid-19, secondo il Cnr, si trova ora in una fase di aumento di tipo esponenziale, con un tempo di r… - Albus961 : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'epidemia non si ferma: quattro Regioni rischiano la zona rossa | A fine mese attese 15,6 milioni di dosi #Co… - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'epidemia non si ferma: quattro Regioni rischiano la zona rossa | A fine mese attese 15,6 milioni di dosi #Co… - SalvatoreMaior3 : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'epidemia non si ferma: quattro Regioni rischiano la zona rossa | A fine mese attese 15,6 milioni di dosi #Co… -