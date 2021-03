Covid, le news di oggi. Istat: "Povertà assoluta, è record da 15 anni". LIVE (Di giovedì 4 marzo 2021) L'Istat registra un azzeramento dei miglioramenti registrati nel 2019. Le stime preliminari del 2020 indicano valori dell'incidenza di poverta' assoluta in crescita sia in termini familiari con oltre 2 milioni di famiglie, sia in termini di individui che si attestano a 5,6 milioni. In Italia oltre 20mila contagi e 347 vittime. In aumento le terapie intensive. Per Bertolaso tutta Italia a passi lunghi verso la zona rossa Leggi su tg24.sky (Di giovedì 4 marzo 2021) L'registra un azzeramento dei miglioramenti registrati nel 2019. Le stime preliminari del 2020 indicano valori dell'incidenza di poverta'in crescita sia in termini familiari con oltre 2 milioni di famiglie, sia in termini di individui che si attestano a 5,6 milioni. In Italia oltre 20mila contagi e 347 vittime. In aumento le terapie intensive. Per Bertolaso tutta Italia a passi lunghi verso la zona rossa

repubblica : ?? Universita': Italia tra i primi cinque Paesi al mondo per la ricerca sul Covid. E la Sapienza scalza Oxford nel p… - eziomauro : L'Italia è uno dei cinque migliori Paesi al mondo per la ricerca sul Covid - AJEnglish : Indonesia approves controversial private COVID vaccine scheme - antonellacirce1 : RT @giulianol: Per chi avesse ancora qualche dubbio. Il ministro 'imparato' dell'istruzione Bianchi: 'la Dad resterà anche dopo il Covid'… - netsone88 : COVID news in casa Andrea. Papà con febbre che va dai 38 ai 40. Mamma sta meglio, quasi non l’avesse Mio fratellin… -