Covid, le news di oggi. Il bollettino: 22.865 nuovi casi e 339 morti. Rpt 6,73%. LIVE (Di giovedì 4 marzo 2021) I tamponi sono 339.635, in calo rispetto a ieri. Cresce ancora invece il tasso di positività. Aumentano di 394 unità i ricoveri ordinari, di 64 quelli in terapia intensiva, con 232 ingressi nelle ultime 24 ore. Lombardia in arancione rafforzata da mezzanotte. L'Italia è il primo Paese Ue a bloccare l'export del vaccino AstraZeneca Leggi su tg24.sky (Di giovedì 4 marzo 2021) I tamponi sono 339.635, in calo rispetto a ieri. Cresce ancora invece il tasso di positività. Aumentano di 394 unità i ricoveri ordinari, di 64 quelli in terapia intensiva, con 232 ingressi nelle ultime 24 ore. Lombardia in arancione rafforzata da mezzanotte. L'Italia è il primo Paese Ue a bloccare l'export del vaccino AstraZeneca

repubblica : ?? Universita': Italia tra i primi cinque Paesi al mondo per la ricerca sul Covid. E la Sapienza scalza Oxford nel p… - LaStampa : Patrizio Bianchi: “La variante ci ha costretti a chiudere, la Dad resterà anche dopo il Covid” - eziomauro : L'Italia è uno dei cinque migliori Paesi al mondo per la ricerca sul Covid - giornaleradiofm : Covid: Oms, donne più colpite da crisi, evitare aumento gap: (ANSA) - ROMA, 04 MAR - Sono le donne a pagare il prez… - patrikscaria62 : LO STATO NON DIRÀ MAI LA VERITÀ ! Allarme rosso per Draghi, il Cts: vaccini inefficaci contro la variante brasiliana -