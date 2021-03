Covid, le news di oggi. Da mezzanotte Lombardia in arancione rafforzato. LIVE (Di giovedì 4 marzo 2021) Fino al 14 marzo scuole chiuse, accesso limitato a una persona per nucleo familiare nelle attività commerciali e divieto utilizzo aree gioco nei parchi. Queste alcune delle misure contenute nell'ordinanza firmata dal governatore Fontana. In Italia oltre 20mila contagi e 347 vittime. In aumento le terapie intensive. Per Bertolaso tutta Italia a passi lunghi verso la zona rossa Leggi su tg24.sky (Di giovedì 4 marzo 2021) Fino al 14 marzo scuole chiuse, accesso limitato a una persona per nucleo familiare nelle attività commerciali e divieto utilizzo aree gioco nei parchi. Queste alcune delle misure contenute nell'ordinanza firmata dal governatore Fontana. In Italia oltre 20mila contagi e 347 vittime. In aumento le terapie intensive. Per Bertolaso tutta Italia a passi lunghi verso la zona rossa

repubblica : ?? Universita': Italia tra i primi cinque Paesi al mondo per la ricerca sul Covid. E la Sapienza scalza Oxford nel p… - eziomauro : L'Italia è uno dei cinque migliori Paesi al mondo per la ricerca sul Covid - AJEnglish : Indonesia approves controversial private COVID vaccine scheme - tosochris : RT @franciungaro: L'#università #Italiana nella '#top5' mondiale per la #ricerca sul Covid 19 L'analisi di @worlduniranking vede l'@UniboMa… - Marilenapas : RT @eziomauro: L'Italia è uno dei cinque migliori Paesi al mondo per la ricerca sul Covid -