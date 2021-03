Covid, la Lombardia in zona arancione rinforzato: aperti solo i nidi (Di giovedì 4 marzo 2021) Covid, Lombardia peggiora la situazione e il governatore Attilio Fontana firma una nuova ordinanza: cose si può fare e cosa è vietato Getty ImagesÈ attesa domani la firma dell’ordinanza del ministro Speranza per ridisegnare le fasce del territorio nazionale in zona gialla, arancione e rossa. Secondo le previsioni dettate dai numeri dei contagi che sono allarmanti a causa delle varianti, buona parte d’Italia sarà in fascia rossa. La Lombardia potrebbe ritornare in zona rossa ma proprio oggi il governatore Attilio Fontana ha firmato l’ordinanza che porta la regione in zona arancione rafforzato. Sarà in vigore fino a sabato 14 marzo e prevede anche il divieto di recarsi presso le secondo case. Anche oggi nelle regioni a fascia gialla ci ... Leggi su ck12 (Di giovedì 4 marzo 2021)peggiora la situazione e il governatore Attilio Fontana firma una nuova ordinanza: cose si può fare e cosa è vietato Getty ImagesÈ attesa domani la firma dell’ordinanza del ministro Speranza per ridisegnare le fasce del territorio nazionale ingialla,e rossa. Secondo le previsioni dettate dai numeri dei contagi che sono allarmanti a causa delle varianti, buona parte d’Italia sarà in fascia rossa. Lapotrebbe ritornare inrossa ma proprio oggi il governatore Attilio Fontana ha firmato l’ordinanza che porta la regione inrafforzato. Sarà in vigore fino a sabato 14 marzo e prevede anche il divieto di recarsi presso le secondo case. Anche oggi nelle regioni a fascia gialla ci ...

RegLombardia : #LNews, #COVID #Lombardia tutta in #arancione rafforzato da venerdì 5 a domenica 14 marzo visti andamento situazion… - SkyTG24 : Covid Lombardia, ipotesi zona rossa da lunedì 8 marzo - TgLa7 : #Covid: tutta Lombardia in arancione rafforzato da mezzanotte - Livvy02814703 : Quindi riassumendo....gli anziani col covid vengono ricoverati e intasano le TI, obbligandoci al #lockdown per via… - Isabella26V : RT @LaStampa: Covid, Lombardia in zona arancione rinforzato: chiuse tutte le scuole tranne gli asili nido -