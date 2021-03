Covid Italia oggi | dati Regioni 4 marzo | Lombardia zona arancione scuro

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 marzo 2021) Il bollettino dellesulla situazionein, giovedì 4. Tutte le news e isui contagi nel Paese alla vigilia deisul monitoraggio. La, intanto, diventarafforzato per arginare le varianti del coronavirus. Sono 1.487 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di, 4, illustrato dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa. Si registrano altri 20 morti, un dato che porta a 9.911 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia. “I nuovi casi” di coronavirus “registrati in Toscana sono 1.239 su 23.744 test di cui 15.140 tamponi molecolari e 8.604 test rapidi. Il ...