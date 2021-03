Covid Italia, oggi 22.865 contagi e 339 morti: bollettino 4 marzo (Di giovedì 4 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 22.865 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, giovedì 4 marzo, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. I morti sono stati 339 nelle ultime 24 ore, un dato che porta a 98.974 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 22.865 i nuovida Coronavirus, giovedì 4, secondo ildella Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Isono stati 339 nelle ultime 24 ore, un dato che porta a 98.974 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia.

