Covid Italia | chi vaccina di più | classifica regioni

(Di giovedì 4 marzo 2021) Emergenza coronavirus inzioni nelle: a che punto siamo e chidi più? Secondo i dati contenuti nel Report vaccini anti-aggiornato a questa mattina alle 6, sono 4.757.890 le dosi di vaccino anti-somministrate nel nostro Paese (2.930.370 a donne e 1.827.520 a uomini) mentre è di 1.496.267 il numero delle persone che hanno eseguito già prima e seconda dose Al momento sono stati iniettati il 72.7% del totale dei vaccini consegnati, ovvero 6.542.260 (4.537.260 consegnate da Pfizer-BionTech, 493.000 da Moderna, 1.512.000 da AstraZeneca). Solo nella giornata di ieri sono state 160.053 le dosi iniettate mentre ad oggi sono state superate il milione dizioni per le persone over 80. Quanto alle categorie di ...

CottarelliCPI : Esce oggi il mio libro “All’inferno e ritorno”. Parla di come l’economia italiana ha affrontato la crisi Covid, e,… - repubblica : ?? Universita': Italia tra i primi cinque Paesi al mondo per la ricerca sul Covid. E la Sapienza scalza Oxford nel p… - fattoquotidiano : Covid, mentre tutta Italia va verso misure più restrittive Meloni chiede di aprire le palestre: “Non c’è evidenza s… - Adnkronos : La mappa epidemiologica delle regioni europee aggiornata oggi - daniele19921 : RT @rej_panta: Maria Giovanna Maglie e la drammatica denuncia: 'Li stiamo ammazzando'. Covid, strage di Stato? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

...di evasione fiscale in') tra le iniziative da sostenere con appositi finanziamenti, all'interno dei programmi europei a supporto delle riforme strutturali in risposta all'emergenza- 19".... occorre, ha detto, costruire un moderno Patto sociale che "consenta all'di approdare ad un ... degli ammortizzatori e delle indennità. "Apprezziamo" il fatto che nelle linee programmatiche ...È l'ipotesi su cui lavora il governo che oggi ha incontrato le parti sociali: la "possibilità di utilizzare dei presidi che esistono all'interno ...In aumento rispetto a ieri i nuovi contagi. Vaccini, Giani: "Cominciano a essere previste forniture di vaccini leggermente più alte di quelle che abbiamo visto nelle ultime settimane" ...