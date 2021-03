Covid: Italia a rischio lockdown, le ipotesi del Governo Draghi (Di giovedì 4 marzo 2021) Peggiora la situazione epidemiologica e il Governo Draghi riflette su ulteriori misure restrittive per il contenimento del Covid-19 L’aumento dei contagi segnalato dal bollettino di ieri che ha riportato per la prima volta dopo diverse settimane un numero altissimo di nuovi positivi al Covid, più di ventimila, preoccupa gli scienziati e pone nuovi problemi per il Governo Draghi. L’esecutivo infatti è chiamato a dare una risposta nel breve periodo per evitare il peggioramento della situazione epidemiologica. Dopo l’ultimo Dpcm è improbabile ce ne sia un altro. “Verifichiamo di continuo la congruità delle misure, ma non possiamo fare un Dpcm al giorno”– dichiara il ministro Speranza. “Il modello è automatico e dove il virus corre scattano le misure di contenimento”. La linea di ... Leggi su zon (Di giovedì 4 marzo 2021) Peggiora la situazione epidemiologica e ilriflette su ulteriori misure restrittive per il contenimento del-19 L’aumento dei contagi segnalato dal bollettino di ieri che ha riportato per la prima volta dopo diverse settimane un numero altissimo di nuovi positivi al, più di ventimila, preoccupa gli scienziati e pone nuovi problemi per il. L’esecutivo infatti è chiamato a dare una risposta nel breve periodo per evitare il peggioramento della situazione epidemiologica. Dopo l’ultimo Dpcm è improbabile ce ne sia un altro. “Verifichiamo di continuo la congruità delle misure, ma non possiamo fare un Dpcm al giorno”– dichiara il ministro Speranza. “Il modello è automatico e dove il virus corre scattano le misure di contenimento”. La linea di ...

