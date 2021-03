Covid, in Lombardia 53.563 tamponi e 5.174 nuovi casi: 372 a Bergamo (Di giovedì 4 marzo 2021) A fronte di 53.563 tamponi effettuati, sono 5.174 i nuovi positivi (9,6%) in Lombardia. I guariti/dimessi nelle ultime 24 ore sono 2.057, 59 i decessi: crescono sensibilmente i ricoveri, con le terapie intensive che fanno segnare un saldo di +26 e gli altri reparti addirittura un +190. I dati di giovedì 4 marzo: – i tamponi effettuati: 53.563 (di cui 38.772 molecolari e 14.791 antigenici) totale complessivo: 6.821.426 – i nuovi casi positivi: 5.174 (di cui 215 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 517.771 (+2.057), di cui 4.146 dimessi e 513.625 guariti – in terapia intensiva: 532 (+26) – i ricoverati non in terapia intensiva: 4.735 (+190) – i decessi, totale complessivo: 28.577 (+59) I nuovi casi per provincia: Milano: 1.200 ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 marzo 2021) A fronte di 53.563effettuati, sono 5.174 ipositivi (9,6%) in. I guariti/dimessi nelle ultime 24 ore sono 2.057, 59 i decessi: crescono sensibilmente i ricoveri, con le terapie intensive che fanno segnare un saldo di +26 e gli altri reparti addirittura un +190. I dati di giovedì 4 marzo: – ieffettuati: 53.563 (di cui 38.772 molecolari e 14.791 antigenici) totale complessivo: 6.821.426 – ipositivi: 5.174 (di cui 215 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 517.771 (+2.057), di cui 4.146 dimessi e 513.625 guariti – in terapia intensiva: 532 (+26) – i ricoverati non in terapia intensiva: 4.735 (+190) – i decessi, totale complessivo: 28.577 (+59) Iper provincia: Milano: 1.200 ...

