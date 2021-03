Covid | il virus corre | nuove zone rosse in arrivo Vaccini | Draghi chiama Von der Leyen

(Di giovedì 4 marzo 2021) La pandemia disi propaga rapidamente a causa delle varianti del Corona. E ora c’è il concreto rischio che dalla prossima settimana parecchie regioni italiane si ritrovino in zona arancione o rossa. Si punta tutto sull’accelerazione della campagna vaccinale. In Italia oggi si somministrano circa 100mila dosi al giorno ma ocrebbe arrivare a 5-600mila. Il premier Mariola presidente della Commissione europea, Ursula Von der, per coordinare un impegno più concreto a livello della Ue. Verso restrizioni più dure Domani 5 marzo i dati del nuovo monitoraggio settimanale indicheranno la situazione epidemiologica aggiornata dell’Italia. La maggior parte delle Regioni sarà in zona arancione o rossa e più della metà degli italiani dovranno dunque fare ...

Agenzia_Ansa : #MarioDraghi ha firmato il nuovo Dpcm anti-Covid. Sarà in vigore da sabato al 6 aprile, dopo Pasqua. La principale… - fanpage : Una sola dose di vaccino anti #Covid19 per chi ha già contratto il virus, l'annuncio dell'Aifa - Agenzia_Italia : 'Il picco delle infezioni arriverà nella prossime settimane', dice Rasi - SaCe86 : Il virus continua a correre l'Italia rischia nuove chiusure - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: 'Il picco delle infezioni arriverà nella prossime settimane', dice Rasi -

... da un anno a questa parte, rimane la porzione d'Italia più flagellata dal. Il report di ieri ... mentre i mortisono stati 60 (5 in più rispetto a martedì), per un totale di decessi giunto, ...... cancellare gli errori delle prime settimane che hanno ritardato l'allerta mondiale e creare un'epopea trionfale per il partito, che ha saputo sconfiggere il. Il- 19 deve partecipare ...Cartabellotta: "L'incremento dei nuovi casi negli ultimi 7 giorni supera il 33%, serve tempestività sulle zone rosse locali" ...La dottoressa Cattelan: «Somministrati in fase precoce dell’infezione, una sola volta a soggetti non ricoverati» ...