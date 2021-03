Covid, il grido dei medici anestesisti: “Serve un nuovo lockdown” (Di giovedì 4 marzo 2021) Terapie intensive in affanno e sistema dei colori inaffidabile: secondo i medici anestesisti italiani il lockdown è alle porte Il parere degli anestesisti italiani è preoccupante, non solo in termini di terapie intensive e occlusione delle strutture sanitarie, ma soprattutto nella rapida crescita dei contagi. Marzo sarà il mese decisivo, anzi, ‘l’ultima spiaggia per intervenire‘ e forse con un nuovo lockdown. I contagi Secondo Alessandro Vergallo, presidente del sindacato dei medici anestesisti e rianimatori Aaroi-Emac, il problema sarebbe quello di sottovalutare l’attuale percentuale dei contagi: ‘Sotto il profilo delle rianimazioni siamo davvero in affanno, se guardiamo la tendenza della curva il rialzo dei ricoveri è preoccupante. Se ci ... Leggi su zon (Di giovedì 4 marzo 2021) Terapie intensive in affanno e sistema dei colori inaffidabile: secondo iitaliani ilè alle porte Il parere degliitaliani è preoccupante, non solo in termini di terapie intensive e occlusione delle strutture sanitarie, ma soprattutto nella rapida crescita dei contagi. Marzo sarà il mese decisivo, anzi, ‘l’ultima spiaggia per intervenire‘ e forse con un. I contagi Secondo Alessandro Vergallo, presidente del sindacato deie rianimatori Aaroi-Emac, il problema sarebbe quello di sottovalutare l’attuale percentuale dei contagi: ‘Sotto il profilo delle rianimazioni siamo davvero in affanno, se guardiamo la tendenza della curva il rialzo dei ricoveri è preoccupante. Se ci ...

