Covid | il bollettino di oggi | 22 856 nuovi casi e 339 morti | ancora sù le intensive

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 4 marzo 2021)4 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 22.856 idi-19 riscontratiin Italia. I decessi delle ultime 24 ore sono 339. I tamponi effettuati 339.635, il tasso di positività sale al 6,7%% dal 5,8%, di ieri. (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.475 (+64). In Campania 2.780e 40, 140 i ricoverati in terapia intensiva Sono 2.780 idi coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, 327 dei quali identificati da test antigenici rapidi. Dei 2.780positivi, 216 sono risultati sintomatici. I tamponi ...