**Covid: Germania approva vaccino AstraZeneca anche per over 65** (Di giovedì 4 marzo 2021) Berlino, 4 mar. (Adnkronos/dpa) – Ribaltando un precedente pronunciamento, le autorità sanitarie tedesche hanno approvato l'uso del vaccino AstraZeneca anche per gli over 65. Lo ha annunciato il ministro della Sanità Jens Spahn. "La commissione vaccini ora raccomanda il vaccino AstraZeneca anche per le persone oltre i 65 anni. Questa è una buona notizia per gli anziani che stanno aspettando la somministrazione", ha affermato Spahn.

