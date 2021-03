Covid: Gallera, ‘ora mio focus su economia lombarda, priorità sono riaperture e ristori’ (Di giovedì 4 marzo 2021) Milano, 4 mar. (Adnkronos) – Dopo la fine dell’esperienza come assessore al Welfare della Regione Lombardia continua a occuparsi, da consigliere regionale, di emergenza coronavirus. Ma dal lato economico, sollecitando riaperture in sicurezza delle attività economiche, sportive e culturali e ristori più puntuali e precisi. sono le nuove priorità di Giulio Gallera, consigliere di Forza Italia in Regione Lombardia, estromesso a gennaio dalla giunta regionale guidata da Attilio Fontana sull’onda delle polemiche per la gestione dell’emergenza sanitaria. Archiviato l’aspetto sanitario della crisi Covid, ora Gallera si concentra su quello sociale ed economico. ‘Non possiamo affrontarla pensando solo di tenere chiuso tutto”, sottolinea parlando all’Adnkronos. Per tornare alla normalità ci ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 marzo 2021) Milano, 4 mar. (Adnkronos) – Dopo la fine dell’esperienza come assessore al Welfare della Regione Lombardia continua a occuparsi, da consigliere regionale, di emergenza coronavirus. Ma dal lato economico, sollecitandoin sicurezza delle attività economiche, sportive e culturali e ristori più puntuali e precisi.le nuovedi Giulio, consigliere di Forza Italia in Regione Lombardia, estromesso a gennaio dalla giunta regionale guidata da Attilio Fontana sull’onda delle polemiche per la gestione dell’emergenza sanitaria. Archiviato l’aspetto sanitario della crisi, orasi concentra su quello sociale ed economico. ‘Non possiamo affrontarla pensando solo di tenere chiuso tutto”, sottolinea parlando all’Adnkronos. Per tornare alla normalità ci ...

