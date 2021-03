Covid: Gallera, ‘ora mio focus su economia lombarda, priorità sono riaperture e ristori’ (3) (Di giovedì 4 marzo 2021) (Adnkronos) – Gallera si dice poi ‘molto contento” del cambio di passo del governo Draghi, che ‘finalmente vuole assumersi pienamente la responsabilità che la Costituzione gli attribuisce” nella gestione della pandemia. In tema di profilassi internazionale ‘è il governo che deve fornire gli strumenti e dettare le regole. Invece alla fine il gioco del governo Conte e del commissario Arcuri è stato molte volte quello di mettere le Regioni l’una contro l’altra, di scaricare sulle Regioni le responsabilità invece che gestirle direttamente per incapacità”. Anzi, sostiene, ‘il governo Conte ha cercato di delegittimare le Regioni: c’era un disegno politico preciso, cioè esasperare le difformità operative delle Regioni per legittimare un accentramento delle competenze, depauperando l’organizzazione del sistema sanitario regionale”. Nessuna autocritica, però, sulla sua ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 marzo 2021) (Adnkronos) –si dice poi ‘molto contento” del cambio di passo del governo Draghi, che ‘finalmente vuole assumersi pienamente la responsabilità che la Costituzione gli attribuisce” nella gestione della pandemia. In tema di profilassi internazionale ‘è il governo che deve fornire gli strumenti e dettare le regole. Invece alla fine il gioco del governo Conte e del commissario Arcuri è stato molte volte quello di mettere le Regioni l’una contro l’altra, di scaricare sulle Regioni le responsabilità invece che gestirle direttamente per incapacità”. Anzi, sostiene, ‘il governo Conte ha cercato di delegittimare le Regioni: c’era un disegno politico preciso, cioè esasperare le difformità operative delle Regioni per legittimare un accentramento delle competenze, depauperando l’organizzazione del sistema sanitario regionale”. Nessuna autocritica, però, sulla sua ...

peletto : RT @Fabio64356227: Medaglia d'oro a chi ha un cimitero di defunti covid! la regione lombardia detiene il record anche delle cazzate politic… - Fabio64356227 : Medaglia d'oro a chi ha un cimitero di defunti covid! la regione lombardia detiene il record anche delle cazzate po… - Il_Notturno : #3marzo Questa #Lombardia non sarà mai più rossa, come lo fu con te... #Gallera #TerzaOndata #vaccini… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Covid in Lombardia, Gallera guarda oltre 'Ristoranti aperti la sera': sì alla mozione - Sergio42312265 : In Lombardia era colpa della cattiva gestione di Fontana e Gallera, in Emilia è colpa del baricentro di Bologna. i… -