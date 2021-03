Covid: Gallera, ‘ora mio focus su economia lombarda, priorità sono riaperture e ristori’ (2) (Di giovedì 4 marzo 2021) (Adnkronos) – L’ex assessore lombardo al Welfare approva l’attuale gestione dell’emergenza in Regione e le misure differenziate per zone ristrette, nonostante il dilagare delle varianti. ‘Intervenire con velocità su aree più circoscritte è una strada sicuramente corretta e speriamo che possa produrre dei risultati, lasciando al tempo stesso che in altre aree si possa condurre una vita un po’ più normale e ordinaria”. Anche sul fronte della scuola. ‘Ci dobbiamo abituare a immaginare che, quando si arriva in zona arancione scuro o rossa, le scuole e altre attività economiche vadano chiuse per il tempo necessario per poi però riaprire subito dopo”, spiega. In attesa di un’efficace vaccinazione di massa, le cui carenze sono da imputare alla strategia della Commissione Ue. ‘C’è un grave problema di quantità nell’approvvigionamento dei vaccini e per la Commissione europea ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 marzo 2021) (Adnkronos) – L’ex assessore lombardo al Welfare approva l’attuale gestione dell’emergenza in Regione e le misure differenziate per zone ristrette, nonostante il dilagare delle varianti. ‘Intervenire con velocità su aree più circoscritte è una strada sicuramente corretta e speriamo che possa produrre dei risultati, lasciando al tempo stesso che in altre aree si possa condurre una vita un po’ più normale e ordinaria”. Anche sul fronte della scuola. ‘Ci dobbiamo abituare a immaginare che, quando si arriva in zona arancione scuro o rossa, le scuole e altre attività economiche vadano chiuse per il tempo necessario per poi però riaprire subito dopo”, spiega. In attesa di un’efficace vaccinazione di massa, le cui carenzeda imputare alla strategia della Commissione Ue. ‘C’è un grave problema di quantità nell’approvvigionamento dei vaccini e per la Commissione europea ...

