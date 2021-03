Covid | Ema avvia valutazione vaccino Sputnik V

(Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - Il comitato per i medicinali umani (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) hato una revisione continua delrusso anti-loV (Gam--Vac). Il richiedente dell'Ue per questo medicinale è R-Pharm Germany GmbH. Lo comunica l'Ema, affermando che 'la decisione del Chmp dire la revisione a rotazione si basa sui risultati di studi di laboratorio e studi clinici negli adulti. Questi studi indicano che loV innesca la produzione di anticorpi e cellule immunitarie che prendono di mira il coronavirus Sars-CoV-2 e possono aiutare a proteggere dal-19'. L'Ema - prosegue la nota -valuterà i dati non appena saranno disponibili per decidere se i benefici superano i rischi. La ...

Oltre al comunicato del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF), c'è quello dell' Agenzia europea per i medicinali , che a proposito dell'approvazione del vaccino anti Covid Sputnik ... L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha avviato la valutazione del vaccino anti-Covid Sputnik. Prodotto dall'istituto di ricerca, epidemiologia e microbiologia Gamaleya, con sede a Mosca, in Russia, il Gam-COVID-Vac (questo il nome ufficiale dello Sputnik V)...