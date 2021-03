Covid, ecco perché chiudono le scuole: le parole del ministro dell’istruzione Bianchi (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiStabilita la data dei prossimi esami di maturità e svelata la modalità di svolgimento, il ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi ha fatto il punto della situazione sulle scuole. Il successore di Lucia Azzolina, parlando al quotidiano La Stampa e a Radio Rai 1, ha spiegato come mai il Governo sia stato costretto a rivedere piani e strategia, arrivano a prendere la decisione di chiudere gli istituti. Covid – Ci siamo trovati di fronte a un rapidissimo cambiamento della situazione epidemiologica. La variante inglese ha modificato radicalmente il quadro, perché colpisce i ragazzi e non solo quelli tra i 10 e i 19 anni, ma anche i più piccoli. Abbiamo chiesto un parametro chiaro. Il Cts ce lo ha dato, ovvero 250 casi ogni 100 mila abitanti. Abbiamo fatto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiStabilita la data dei prossimi esami di maturità e svelata la modalità di svolgimento, il, Patrizioha fatto il punto della situazione sulle. Il successore di Lucia Azzolina, parlando al quotidiano La Stampa e a Radio Rai 1, ha spiegato come mai il Governo sia stato costretto a rivedere piani e strategia, arrivano a prendere la decisione di chiudere gli istituti.– Ci siamo trovati di fronte a un rapidissimo cambiamento della situazione epidemiologica. La variante inglese ha modificato radicalmente il quadro,colpisce i ragazzi e non solo quelli tra i 10 e i 19 anni, ma anche i più piccoli. Abbiamo chiesto un parametro chiaro. Il Cts ce lo ha dato, ovvero 250 casi ogni 100 mila abitanti. Abbiamo fatto ...

NicolaPorro : Incredibile: nel Bresciano, si arriva al blitz dei #Carabinieri pur di imporre la #dad (e di mezzo ci sono studenti… - ladyonorato : La curva dei contagi sta precipitando ovunque. Ecco perché... Is This Why 'New COVID Cases' Are Crashing? | ZeroHed… - LaStampa : Il Covid cambia volto, il contagio dei teenager supera quello dei maggiorenni. Ecco perché chiudono le scuole - 501_tot : RT @Miti_Vigliero: Il Covid cambia volto, il contagio dei teenager supera quello dei maggiorenni. Ecco perché chiudono le scuole Da febbra… - ptvonline2001 : #coronavirus, Andreoni: “Gli investimenti nelle infrastrutture produttive di #vaccini in Italia dovrebbero compier… -