Covid: dose unica di vaccino per chi è guarito dal virus (Di giovedì 4 marzo 2021) Nella serata di ieri è stato firmato da Gianni Rezza, direttore della Prevenzione, un documento dal titolo «Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2». Nella circolare del Ministero della Salute sono spiegate tutte le indicazioni relative alla vaccinazione delle persone che già sono state contagiate dal Covid e ne sono guarite. Nel documento si legge che «È possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino» in tutte le persone che hanno una «pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica)». dose unica di vaccino ai guariti dal Covid Nella circolare firmata da Gianni Rezza viene spiegato che i guariti dal Covid-19 riceveranno una sola dose

