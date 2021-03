Covid: Di Maio (Iv), 'prendere vaccini a ogni costo senza ideologie' (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar (Adnkronos) - "Non importa dove e a che costo: ora bisogna prendere i vaccini laddove sono disponibili e sicuri. senza ideologie". Lo scrive su Instagram Marco Di Maio, deputato di Italia Viva. "L'Unione europea (che molto ha fatto e farà contro questa pandemia) mentre sviluppa la propria rete industriale per potenziare la produzione delle fiale, dia un segnale di pragmatismo e vada a comprare le dosi da chi le ha. Anche se questo significa mettere tra parentesi conflitti e tensioni con Paesi dai quali ci dividono scelte, visioni e interessi differenti. Meglio questo che il 'fai da te' dei singoli stati. I vaccini ora sono più urgenti di qualsiasi calcolo geopolitico", conclude. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar (Adnkronos) - "Non importa dove e a che: ora bisognaladdove sono disponibili e sicuri.". Lo scrive su Instagram Marco Di, deputato di Italia Viva. "L'Unione europea (che molto ha fatto e farà contro questa pandemia) mentre sviluppa la propria rete industriale per potenziare la produzione delle fiale, dia un segnale di pragmatismo e vada a comprare le dosi da chi le ha. Anche se questo significa mettere tra parentesi conflitti e tensioni con Paesi dai quali ci dividono scelte, visioni e interessi differenti. Meglio questo che il 'fai da te' dei singoli stati. Iora sono più urgenti di qualsiasi calcolo geopolitico", conclude.

