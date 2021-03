Covid | de Magistris | Casi in crescita a Napoli e in Campania | inevitabile la zona rossa

(Di giovedì 4 marzo 2021) “Mi sembra, dai dati degli ultimi giorni, che gran parte dell’Italia sia attraversata dalla terza ondata. Mi sembrache si vada in, anzi se si hanno dati in questa direzione forse è meglio che lo si faccia prima e non dopo, così possiamo poi prepararci a una primavera più tranquilla”. Lo ha detto il sindaco diLuigi de. “I dati ine anche a– ha aggiunto de– sono in. Purtroppo sono ini ricoveri, credo quindi che lasiase il trend continua ad essere questo. Poi abbiamo anche una notizia che ci può indurre a un cauto ottimismo, cioè che con la primavera si possa ...

Secondo de, 'se i dati ci portano in questa direzione, ritengo che sia meglio che lo si faccia presto così da poterci poi preparare per una primavera più tranquilla'. La Campania si ...Ipotesi Campania in zona rossa: le parole di deIl primo cittadino ha dichiarato: 'Mi sembra dai dati degli ultimi giorni che gran parte dell'Italia è attraversata dalla terza ondata. Mi ...Da lunedì 8 marzo l'Italia potrebbe essere più rossa. La cabina di regia Cts-ministero della Salute potrebbe approvare lo spostamento di alcuni territori in fasce di rischio diverse da quelle in cui s ...(COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI ... in città nello scorso fine settimana e in vista del prossimo, de Magistris ha aggiunto: “Non è all'ordine del giorno l'adozione di alcuna ...